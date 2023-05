Naidheachdan 1100m

Togail fianais

Nì comataidh de bhuill-phàrlamaid rannsachadh air an dòigh san do dhèilig Scotland Yard ri tèarainteachd aig Crùnadh an Rìgh. Chaidh na Poilis Metropolitan a chàineadh 'son mar a chur iad achd ùr an gnìomh 'son sianar de luchd-iomairt an aghaidh na monarcachd a chur an grèim Disathairne mus do thòisich caismeachd a' chrùnaidh. Chaidh iad sin uile a shaoradh gun chasaid.

Dòmhnall Trump

Thuirt Dòmhnaill Trump gun dèan e ath-thagradh an aghaidh breith cùirte ann an New York gun do rinn e droch-dhìol feiseil air boireannach agus gun do rinn e dìmeas oirre às dèidh sin le bhith ag ràdh gun robh i breugach. Thug a' chùirt air Mgr Trump $5m a thoirt dhan sgrìobhadair, E Jean Carroll, a thuirt gun tug seann cheann-suidhe nan Stàitean Aonaichte ionnsaigh oirre ann am bùth ann an New York anns na 1990an. Tha Mgr Trump agus a luchd-taic ag ràdh nach eil an sin ach oidhirp phoileataigeach air a chliù a mhilleadh.

Oideachadh oilthigh an asgaidh

Thuirt Prionnsabal Oilthigh Dhùn Èideann gum bu chòir beachdachadh air cur às de dh'oideachadh oilthigh an asgaidh do dh'Albannaich. Thuirt an t-Oll. Sir Peter Mathieson gu bheil poileasaidh Riaghaltas na h-Alba a' cuingealachadh an àireamh Albannach a gheibh àite ann an oilthighean Albannach agus gu bheil sin a' ciallachadh gu bheil daoine tàlantach agus comasach a' fàgail na dùthcha. Agus thuirt e gum bu chòir deasbad a bhith ann air beachd gum biodh teaghlaichean Albannach a tha nas fheàrr dheth a' pàigheadh 'son foghlam àrd-ìre an cuid chloinne.

Cùram

Chuir luchd-iomairt fàilte air co-dhùnadh Riaghaltas na h-Alba maill a chur air planaichean 'son Seirbheis Chùraim Nàiseanta. Chaidh innse do bhuill ann am Pàrlamaid na h-Alba an-dè gun toir e ùine dhan riaghaltas tuilleadh fiosrachaidh a chur ris na planaichean connspaideach 'son atharrachadh ann an cùram sòisealta. Tha dùil ri tachartasan co-chomhairleachaidh anns an Lùnastal agus anns an t-Sultain.

Rùnaire na Dùthcha

Dh'iarr Runaire na Dùthcha, Suella Braverman, agus Rùnaire a' Cheartais, Alex Chalk, air na morairean taic a chur ri Bile Inimreachas Mì-laghail Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte. Tha dùil gun cur feadhainn dhe na morairean an aghaidh a' bhile chonnspaidich a tha a' dol mun coinneimh 'son a chiad uair an-diugh.

Aiseag a' Chorrain

Chuir sia comhairlean coimhearsnachd litir gu comhairlichean ann an sgire Loch Abair ag ràdh gum bu chòir do Chomhairle na Gàidhealtachd reitichean a phàigheadh air ais do luchd-gnothaich agus gnìomhachas a tha a' fulang le Aiseig a Chorrain a bhith dheth. Thuirt iad gu bheil iad a' cur taic ris an iomairt 'son bàta dealain ùr dhan t-seirbheis ach gum feum dà shoitheach a bhith ann leis mar a tha an t-slighe as fhìor fhàs nas trainge.

Am Prionnsa Harry

Tha luchd-lagha a' Phrionnsa Harry agus triùir eile a tha a' cumail a-mach gun do dh'fhulaing iad le dol a-mach mì-laghail luchd-naidheachd a' tòiseachadh air cùis shìobhalta anns an àrd chùirt ann an Lunnainn an-diugh. Tha iad a' feuchainn ri dearbhadh gum b' aithne do cheannardan a' Mhirror Group gun robh far-chluais air fònaichean a' dol air adhart ach nach do rinn iad dad mu dheidhinn.

Pacastan

Thuirt poilis ann an sgìre Punjab ann am Pacastan gu bheil iad air cha mhor mìle duine a chur an grèim ann an togail fianais mun dòigh san deach an seann phrìomh mhinistear, Imran Khan, a chur an grèim. Tha Mgr Khan, a tha 70, fo chasaid gun do rinn e foill. Tha esan ag ràdh nach eil ann ach oidhirp phoileataigeach na aghaidh.