Morair-ionaid a' Chrùin anns na h-Eileanan an Iar aig crùnadh an Rìgh

Am measg na bhios an làthair aig crùnadh an Rìgh Teàrlach III, bidh Morair-ionaid a' Chrùin anns na h-Eileanan an Iar, Iain MacAmhlaigh.

Bha Mgr MacAmhlaigh aig Abaid Westminster airson tiodhlaigeadh na Banrigh Ealasaid san t-Sultain, is e ag ràdh gu bheil e air a dhòigh a bhith a' tilleadh airson tachartais shona.

Tha e ag ràdh gu bheil spèis is taic aig daoine anns na h-Eileanan an Iar airson an Teaghlaich Rìoghail is gur e clach-mhìle mhòr a th' ann cuideachd gu bheil a' Ghàidhlig gu bhith an lùib na seirbheis.

Bhruidhinn Dòmhnall MacLaomainn ri Mgr MacAmhlaigh.