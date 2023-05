Dìnnearan Sgoile

Thuirt an Leas-Phrìomh Mhinistear, Shona Robison, gun cùm Riaghaltas na h-Alba ri gealltanas gum bi dìnnear sgoile an-asgaidh aig a h-uile leanabh sna bun-sgoiltean. Dh'èirich teagamh mun amas sin nuair a thuirt am Prìomh Mhinistear, Humza Yousaf, gu bheil co-dhùnaidhean doirbh ron Riaghaltas ann a bhith a' cosg airgid phoblaich air dèiligeadh ri bochdainn. Dh'innis Ms Robison dhan BhBC gur dòcha gun tèid beachdachadh cuideachd air dìnnearan sgoile an-asgaidh sna h-àrd-sgoiltean dhan fheadhainn as fheumaiche air taic.

Poileas Alba

Thuirt ceathrar a bha ag obair do Phoileas Alba gu bheil eagal air boireannaich bruidhinn a-mach mu bhurraidheachd agus sàrachadh ann an seirbheis nam Poileas. Dh'innis iad dhan BhBC gun deach dìmeas a dhèanamh orra an dèidh dhaibh gearain mu fhir a bha ag obair còmhla riutha. Thuirt Poileas Alba gu bheil iad den bheachd gu bheil iad a' dèanamh adhartais ann an dèiligeadh ri gràin air boireannaich.

A' Bhruaich an Iar

Thuirt feachdan tèarainteachd Israelach gun do mharbh iad dithis fhear-gunna Pailistinianach a mharbh boireannach Breatannach-Israelach agus a dithis nigheanan air a' Bhruaich an Iar air a' mhìos a chaidh. Chaidh fear eile Pailistinianach a bha fo amharas anns a' chùis a mharbhadh ann an rèid an Airm ann am baile Nablus.

An Ucràin

Thug an Ruis tuilleadh ionnsaighean air Kyiv là an dèidh dhan Khremlin a bhith a' cumail a-mach gun do dh'fheuch an Ucràin ionnsaighean dròna air a' Cheann-Suidhe Putin ann am Mosgo. Thuirt Ceann-Suidhe na h-Ucràin, Volodymyr Zelensky, nach b' iadsan a rinn an ionnsaigh sin. Chuir feachdan dìon na h-Ucràin stad air na drònaichean Ruiseanach a bha ag amas air Kyiv sa mhadainn an-diugh.

Rathaidean na Gàidhealtachd

Tha dùil gun gabh Comhairle na Gàidhealtachd an-diugh fhathast ri luach £7.7m de chàradh air rathaidean na sgìre. 'S e an t-Eilean Sgitheanach is Ratharsair a gheibh a' chuid mhòr dheth, aig £1.8m, agus gheibh Gallaibh suim beagan nas lugha na sin.

Shell

Rinn a' chompanaidh chumhachd Shell prothaid de £7.6bn air a' chiad thrì mìosan den bhliadhna. Tha sin gu math nas motha na bha na h-eòlaichean an dùil.