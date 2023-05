HPMA

Tha Tòraidhean na h-Alba a' cur gluasad agus bhòt air adhart a-màireach an aghaidh Sgìrean Fìor Ghlèidhte aig Muir. Tha iad ag ràdh gun dèanadh na sgìrean HPMA fìor chron air coimhearsnachdan mu na cladaichean. Chuireadh iad sin casg air iasgach de sheòrsa sam bith ann an 10% de dh'uisgeachan na h-Alba. Thuirt ministearan an Riaghaltais gum bi iad ag obair le daoine fa leth agus le luchd-gnothaich airson na planaichean a ghluasad air adhart ann an dòigh sheasmhaich agus cheart.

An Sudàn

Thuirt na Dùthchannan Aonaichte gu bheil iad ag ullachadh airson dèiligeadh ri ceudan mhìltean fhògarrach ma leanas an t-sabaid anns an t-Sudàn. Tha na deichean mhìltean air teicheadh mar-thà gu dùthchannan eile. Thuirt Rùnaire nan Dùthchannan Cèin, James Cleverly, gur e stad a chur air an t-sabaid an rud as cudromaiche aig an ìre seo.

BP

Rinn a' chompanaidh ola BP prothaid de £4bn air a' chiad chairteal den bhliadhna. Tha sin cha mhòr £1bn nas lugha na an aon àm an-uiridh, ach tha e nas motha na bha eòlaichean an dùil.

Aois a' Pheinnsein

Bidh togail-fianais an aghaidh àrdachadh ann an aois a' pheinnsein aig oifisean Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte ann an Dùn Èideann an-diugh. Tha sin a' dol suas gu 67 an ceann trì bliadhna, ach tha ministearan a' beachdachadh air a chur gu 68. Tha Fòram Peinnsein na h-Alba ag ràdh gu bheil an Riaghaltas ag iarraidh air daoine a bhith ag obair gus an tuit iad.

Tubaist-rathaid

Chaill fear a bha 19 bliadhna de dh'aois a bheatha ann an tubaist-rathaid ann an Earra-Ghàidheal. Thachair an tubaist air rathad an A83 beagan tuath air Inbhir Aora mu 9:00f oidhche na Sàbaid. Bha an duine a' dràibheadh càr Renault Clio dhubh, 's tha poilis ag iarraidh fiosrachaidh bho dhuine sam bith as aithne dad mu na thachair.

Seirbheisean Còmhdhail

Bidh deasbad aig Comhairle nan Eilean Siar an-diugh air seirbheisean aiseig agus seirbheisean adhair, agus tha dùil gun tèid iarraidh air buill beachdachadh air bhòt cion-earbsa ann an Còmhdhail Alba, le cho mì-thoilichte 's a tha mòran leis na ceanglaichean eadar iad agus tìr-mòr.

Raointean-adhair

Tha Comhairle na Gàidhealtachd a' beachdachadh air faighinn cuidhteas dhà de na trì raointean-adhair a th' aca airson airgead a shàbhaladh. Tha iad a' faicinn cothrom raon-adhair a' Phluic a reic, no a chur a-mach air màl airson ùine fhada, agus tha iad ag ràdh gun tèid fear Dhòrnaich a dhùnadh mura gabh duine air màl e.