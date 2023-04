Tha na chaidh a chlàradh de dh'fhiolm ann am pròiseact 'Cinema Sgìre' a-nis ann an cruth didsiteach.

Chaidh a' chiad shealladh dheth fhoillseachadh san Ìochdar an raoir, far an deach a' chuid mhòr dheth a chlàradh.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.