BBC

Leigidh Richard Sharp dheth a dhreuchd mar chathraiche a' BhBC agus rannsachadh neo-eisimeileach air co-dhùnadh gun do bhrist e Còd Fastaidh nan Dreuchdan Poblach. Tha aithisg a thàinig a-mach san uair a thìde mu dheireadh ag ràdh nach do dh'fhoillsich e na bha còir aige mu phàirt ann a bhith a' cur iasad £800,000 air dòigh do Boris Johnson fhad 's a bha e na Phrìomhaire. Tha Mgr Sharp ag ràdh gu bheil an aithisg a' gabhail ris gur ann gun fhiosda a bhrist e an còd, ach nach biodh e iomchaidh dha fuireach san dreuchd.

Tòraidhean

Thug am Prìomhaire, Rishi Sunak, òraid seachad bho chionn ghoirid aig co-labhairt bhliadhnail Thòraidhean na h-Alba. A' bruidhinn ann an Glaschu, thuirt Mgr Sunak gun robh Nicola Sturgeon air bùrach fhàgail às a dèidh, agus gun robh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte math do dh'Alba. Thuirt e gun robh 750,000 teaghlaichean Albannach a' faighinn cuideachaidh le cosgaisean bith-beò, agus gun robh sin a' taisbeanadh cho buanachdail 's a bha e do dh'Alba a bhith na pàirt de dh'aonadh phrìseil.

An Ucràin

Chaidh co-dhiù 12 dhuine a mharbhadh ann a sreath ùr do dh'ionnsaighean adhair Ruiseanach air bailtean Ucràinianach. Tha ùghdarasan na h-Ucràin ag ràdh gun robh leanabh am measg dheichnear a chaill am beatha ann an ionnsaigh air baile Uman ann am meadhan na dùthcha.

Corp

Tha poilis a bha a' sireadh cèile tidseir a chaidh a mhurt an Glaschu air corp a lorg ann an loch-tasgaidh Mugdock. Bha Marelle Sturrock, a bhuinneadh do dh'Inbhir Ùige, an dùil ri leanabh nuair a chaidh a marbhadh Dimàirt. Bha na poilis a' sireadh Dhaibhidh Yates, 36, fo amharas muirt. Ged nach deach ainmeachadh gu h-oifigeil, thuirt na poilis gu bheil iad an dùil gur e a th' ann.

Banca

Dh'fhoillsich buidheann bancaidh an NatWest Group gun do rinn iad prothaid ro chìsean £1.8bn anns a' chiad chairteal den bhliadhna. Tha prothaidean na buidhne, leis a bheil Banca Rìoghail na h-Alba, nas motha na an ro-innse do £1.6bn a bha eòlaichean ionmhais a' toirt seachad.

A82

Tha an A82 air fosgladh a-rithist às dèidh tubaist rathaid an-diugh sa mhadainn. Chaidh pàirt den rathad ri taobh Loch Nis a dhùnadh às dèidh na tubaist, a thachair nuair a bhuail làraidh agus bhan ri chèile eadar Cille Chuimein agus Inbhir Mhoireasdan. Tha na poilis ag ràdh nach eil e air aithris gun deach duine a ghoirteachadh. Tha solais rathaid eadar-amail aig làrach na tubaist an-dràsta is tha a' ciallachadh gu bheil trafaig nas maille na an àbhaist.