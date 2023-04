'S e latha fluich a bh' ann air feadh Alba ach cha do chuir sin stad air na sgiobhaidhean a bha an sàs anns am farpais ball-coise Cuach na Cloinne.

Ghabh corr agus deich sgioba pàirt ann am farpais Uibhist is Bharraigh, far an tàinig Sgoil Bhagh a' Chaisteil am bàrr.

Bha ochd sgioba fichead a' sabaid an aghaidh a chèile ann an Steòrnabhagh, agus 's e Bun Sgoil Lional a bhuannaich an sin às dèidh dhaibh a' chùis a dhèanamh air Bun-Sgoil Steòrnabhaigh ceithir gu h-aon.