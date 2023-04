Chaidh ionad ùr a' Choire Shalach fhosgladh gu h-oifigeil an-diugh.

Tha togallach ann a-nis do luchd-tadhail, le goireasan ann leithid cafaidh, taighean-beaga agus àite parcaidh ceart is Urras Nàiseanta na h-Alba agus NatureScot air còrr is trì millean not a chosg air.

Bha Ailean MacLeòid aig an fhosgladh dhuinne.