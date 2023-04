Fhuaireadh cothrom an diugh sùil a thoirt air adhartas an obair leasachaidh air Caisteal Inbhir Nis.

Nuair a bhios e deiseal 's e "The Inverness Castle Experience" a bhios air an t-ionad às am faigh daoine cothrom ionnsachadh mu eachdraidh na Gàidhealtachd.

Bidh ceòl nan Gàidheal mar phàirt den a sin, agus bha aoighean ainmeil air a bheil mòran againn eòlach an làthair 'son sin a bhrosneachadh.

Tha an aithris seo aig Fionnlagh Mac'Illinnein.