Sudan

Thuirt an riaghaltas gu bheil iad a' sgrùdadh a h-uile roghainn a th' ann airson cobhar a dhèanamh air mu 2,000 Breatannach a tha glaicte ann an Sudan. Dh'iarr ministear Oifis nan Dùthchannan Cèin, Anndra Mitchell, air daoine gun a dhol a-mach air doras agus feitheamh gus am faigh iad tuilleadh comhairle bhon riaghaltas. Tha an EU ag ràdh gun deach còrr is 1,000 de na saoranaich aca a thoirt gu sàbhailteachd thairis air an deireadh-sheachdain, agus tha mòran Bhreatannach ann an Sudan ag ràdh gu bheil iad a' faireachdainn mar gun deach cùl a chur riutha.

SNP

Thuirt ceannard an SNP aig Westminster nach robh fios aige chun a' Ghearrain gun robh a' chompanaidh a bha a' sgrùdadh ghnothaichean ionmhais a' phàrtaidh air an obair a leigeil seachad mìosan ron sin. Tha Stephen Flynn ag ràdh gun tàinig am fiosrachadh ann am post dealain. Thuirt a' chompanaidh sgrùdaidh, Johnston Carmichael, gun do cho-dhùin iad an cùmhnant aca leis an SNP a leigeil às anns an t-Sultain an-uiridh às dèidh dhaibh ath-sgrùdadh a dhèanamh air na buidhnean a bha gam fastadh.

Coinneamh

Coinnichidh Humza Yousaf ris a' Phrìomhaire, Rishi Sunak, ann an Lunnain an-diugh airson a' chiad uair bho ghabh e thairis bho Nicola Sturgeon mar Phrìomh Mhinistear na h-Alba. Tachraidh na còmhraidhean agus eas-aonta eadar na riaghaltasan ann an Lunnain agus Dùn Èideann mu referendum ùr air neo-eisimeileachd agus reachdas aithneachadh-gnè.

Len Goodman

Tha luaidh ga dhèanamh air Len Goodman, a bha na àrd-bhritheamh air Strictly Come Dancing, a th' air caochladh aig aois 78. Bha e air a bhith na phàirt den phrògram bho thòisich Strictly ann an 2004, agus nochd e air airson an turas mu dheireadh air program na Nollaig ann an 2016. Bha e air a bhith a' fulang le aillse cnaimh agus dh'eug e Disathairne ann an hospice ann an Kent.

Deuchainnean

Thuirt Rùnaire an Fhoghlaim gu bheil e cudromach gun tèid èisteachd ri tidsearan agus dùil ri ath-sgrùdadh air siostam dheuchainnean na h-Alba. Bha Jenny Gilruth a' bruidhinn agus na deicheadan mhìltean dhaoine òga gu bhith a' dèanamh dheuchainnean-sgoile thar na sia seachdainnean a tha romhainn. Tha aithisg eadar-amail air deuchainnean sgoile na h-Alba a' moladh cur às do dheuchainnean air a' cheathramh bliadhna, agus ma dh'fhaoidte teisteanas nas fharsainge, 'Diploma Coileanaidh na h-Alba', a chruthachadh.

Banachdaichean

Thàinig rabhadh gu bheil lùghdachadh anns na h-àireamhan a tha a' faighinn bhanachdaichean a' cur dheugairean Bhreatainn ann am barrachd cunnart bho chuid do ghalairean. Sheall dàta bho Bhuidheann Tèarainteachd Slàinte na Rìoghachd Aonaichte, bho bhuail am pandemic, gu bheil nas lugha dhaoine òga a' faighinn bhanachdaichean airson meningitis, diptheria, tetanus agus polio.

An Teaghlach Rìoghail

A rèir cunntais-bheachd a chaidh a dhèanamh dhan BhBC, tha nas lugha na an treas cuid do Bhreatannaich òga airson an Teaghlach Rìoghail a chumail. Chaidh cha mhòr 4,6000 inbheach a cheasnachadh leis a' chompanaidh YouGov air an deireadh-sheachdain. Fhuair iad, ged a tha 78% do pheinnseanairean a' cur taic ris an Teaghlach Rìoghail, gu bheil sin a' tuiteam gu 32% am measg dhaoine eadar 18 agus 24.