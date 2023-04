Dominic Raab

Tha an Leas-Phrìomhaire, Dominic Raab, air a dhreuchd a thoirt suas às dèidh rannsachaidh mu chasaidean de bhurraidheachd. Chaidh an rannsachadh a chur air chois leis a' Phrìomhaire, Rishi Sunak, ri linn ghearainnean mu dhol-a-mach Mhgr Raab na mhinistear. Fhuair am Prìomhaire an aithisg madainn an-dè. Ann an litir, thuirt Dominic Raab gun robh an rannsachadh air a h-uile casaid ach na dhà na aghaidh a dhiùltadh, agus gun robh torraidhean an rannsachaidh mearachdach. Chan eil Sràid Dhowning air freagairt fhathast ri mar a leig Mgr Raab dheth a dhreuchd. Tha na Libearalaich Dheamocratach air a ràdh gum bu chòir dha seasamh sìos bhon Phàrlamaid.

Mesh

Tha grunn bhoireannach a tha a' feitheamh no a fhuair obair-lannsa 'son cuidhteas fhaighinn air mesh, air càineadh a dhèanamh air an t-seirbheis a chaidh a stèidheachadh 'son dèiligeadh riutha. Thuirt cuid gun robh aca ri feitheamh bliadhnaidhean mus deach am faicinn.

Deuchainnean Sgoile

Thuirt Rùnaire an Fhoghlaim gu bheil siostam làidir ann fhad 's a tha sgoilearan air feadh na dùthcha ag ullachadh airson nan deuchainnean aca. Às dèidh ath-sgrùdaidh tha planaichean ann mar thà buidheann ùr a thoirt a-steach an àite Ùghdarras Teisteanasan na h-Alba, agus tha co-chomhairleachadh a' coimhead air barrachd ath-leasachaidhean a dhèanamh.

Reic

Tha droch shìde ga coireachadh airson crìonadh de 0.9% anns na chaidh a reic ann am bùithdean air a' mhìos a dh'fhalbh. Thuirt Oifis nan Staitistig Nàiseanta gun tug uisge trom buaidh air na chaidh dha na bùithdean. Ach thuirt an ONS, leis gun robh àrdachadh anns na h-àireamhan airson a' chiad dà mhìos den bhliadhna gu bheil na h-àireamhan ag èirigh airson a' chiad uair bhon Lùnastal 2021.

Etape Loch Nis

Agus tha dùil ri 6,000 luchd-baidhseagail bho 20 dùthaich air Ghàidhealtachd air an deireadh-sheachdain airson Etape Loch Nis. Gabhaidh an tachartas àite air Là na Sàbaid timcheall air Loch Nis. Thèid grunn rathaidean a dhùnadh do charbadan feasgar Disathairne.