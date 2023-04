Còrr is ceud bliadhna bhon a chaidh an lorg ann a ceann a tuath Leòdhais, tha nithean a chaidh an cruthachadh bho chionn fhada an t-saoghail air tilleadh dhachaidh.

Thèid Ulaidh Adabrog, a chaidh a lorg ann am poll mhòine ann an Nis, a thaisbeannadh anns an sgìre tharais air a bhliadhna a tha romhainn.

Bha Eilidh NicLeòid aig a chuirm coimhearsnachd far an deach fàilte a chuir air an ulaidh.