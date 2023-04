Pàislig

Chaill boireannach a bha 38 bliadhna de dh'aois a beatha ann an teine mòr ann am bloc fhlataichean ann am Pàislig. Chaidh luchd-smàlaidh a ghairm dhan togalach air Rathad Belmont anns a' bhaile mu 8:30f an-raoir. Dh'iarr Poileas Alba fiosrachadh bho dhuine sam bith as aithne dad mu na thachair.

Am Pentagon

Tha fear an grèim aig an FBI fo amharas gun robh e a' sgaoileadh fiosrachaidh dhìomhair mu fheachdan armaichte nan Stàitean Aonaichte. Tha dùil ri Jack Teixeira a tha 21 bliadhna de dh'aois agus a tha na bhall sa Ghàrd Nàiseanta sa chùirt ann am Boston an-diugh fhathast. Rinn am briseadh tèarainteachd air-loidhne dragh agus tàmailt dhan Riaghaltas ann an Washington.

An RMT

Tha an t-aonadh as motha aig luchd-obrach na rèile, an RMT, a' beachdachadh air tairgse pàighidh ùir bho cheannardan na rèile. Thuirt an t-aonadh nach do rinn iad dad fhathast leis ach meòrachadh air an aonta ùr. Chuir an RMT stad air stailcean ris an robh dùil sa Mhàrt agus air a' mhìos seo nuair a thòisich còmhraidhean às ùr leis na companaidhean.

Sgìrean Fìor Ghlèidhte Mara

Tha buidheann glèidhteachais a' moladh do Riaghaltas na h-Alba mar phàirt den phlana airson sgìrean fìor ghlèidhte aig muir pàirtean den chuan fhàgail airson iasgach nach eil dona dhan àrainneachd. Ach tha a' bhuidheann Open Seas ag ràdh gum feumar dìon a chur air eag-shiostaman mara. Tha iasgairean ag ràdh gun cuir planaichean an Riaghaltais às de am beò-shlàint, agus gun dèan iad cron air coimhearsnachdan iomallach. Tha co-chomhairleachadh an Riaghaltais air na sgìrean HPMA a' tighinn gu ceann Diluain.

An Fhraing

Tha dùil ri breith-cùirte san Fhraing an-diugh air co-dhùnadh connspaideach a' Chinn-Suidhe Macron aois a' pheinseinn an sin a chur suas gu 64. Tha an lagh ùr air fad sheachdainnean de dh'aimhreit a phiobrachadh. Bha ceudan mhìltean a' togail fianais a-rithist air feadh na Frainge an-raoir. Chaidh deichnear oifigearan poilis a ghoirteachadh ann an aimhreit ann am Paris.

Am Marloch

Tha tachartasan ann an Uibhist a Deas, am Beinn nam Fadhla, am Barraigh 's am Bhatarsaigh a' comharrachadh 100 bliadhna bho sheòl an soitheach am Marloch a Chanada le cha mhòr 300 eilthireach orra. Dh'fhalbh am Marloch à Loch Baghasdail air a' 15mh là den Ghiblean 1923. Am measg nan tachartasan tha taisbeanadh a dh'fhosglas a-màireach ann an Taigh-tasgaidh Chill Donnain ann an Uibhist a Deas.