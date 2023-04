An CBI

Chaidh ceannard Caidreachas Gnìomhachais Bhreatainn a chur às an dreuchd an dèidh gearain agus rannsachadh mu a ghiùlan san àite-obrach. Dh'iarr Tony Danker a leisgeul a ghabhail an dèidh chasaidean mu a dhol-a-mach ri boireannach a bha ag obair còmhla ris aig an CBI. Thuirt e ma rinn e dad ceàrr nach ann a dh'aona-ghnothach.

Èirinn a Tuath

Tha dùil ris a' Cheann-Suidhe Biden ann am Béal Feirste a-nochd aig toiseach a chuairt a dh'Èirinn a Tuath agus a Phoblachd na h-Èireann a' comharrachadh 25 bliadhna bho rinneadh Aonta Sìthe Dihaoine na Ceusta. Cha bhi Mgr Biden a' tadhal air Seanadh Stormont far nach eil riaghaltas an-dràsta.

An Loch Seaforth

Bidh 5:30f an-diugh ann, air a' char as tràithe, mus seòl an Loch Seaforth a-rithist. Thòisich trioblaid ann an seòmar an einnsein aice air a slighe a dh'Ullapul an-dè, agus tha i an sin fhathast. Thuirt CalMac gu bheil dùil ri fios mu 2:00f mu sheòladh à sin aig 5:30f.

Stailc nam Fo-dhotairean

Tha fo-dhotairean ann an Sasainn aig toiseach stailce ceithir là mu phàigheadh. Tha ceannardan an NHS ag ràdh gur e an ùpraid as motha le stailc ann an eachdraidh sheirbheis na slàinte. Thèid còrr is cairteal de mhillean appointment a chur dheth. Tillidh ballrachd aonadh nan dotairean, am BMA, a dh'obair Disthairne.

Skye Connect

Tha dragh air a' bhuidhinn thurasachd Skye Connect mun fhiosrachadh a tha a' tighinn bho sgrùdadh a tha iad a' dèanamh an-dràsta. Chaidh ceisteachan a-mach gu 1,200 gnothachas anns an Eilean Sgitheanach 's Loch Aillse agus ged nach do fhreagair ach 162 air a' chiad sheachdain dheth thuirt 10% dhiubh sin gu bheil iad an dùil sguir de leabaidh 's breacaist 's taighean turasachd air màl ri linn riaghailtean ùra. Agus thuirt 30% eile nach eil iad cinnteach fhathast dè a nì iad.