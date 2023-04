Èirinn a Tuath

Tha dragh air poilis ann an Èirinn a Tuath gum faodadh buidhnean Poblachdach feuchainn ri aimhreit a phiobrachadh air deireadh-sheachdainn na Càisge. Tha tuilleadh oifigearan poilis gam fastadh ro thuras a' Chinn-suidhe Biden an ath-sheachdainn mar phàirt den chomharrachadh air 25 bliadhna bho Aonta Sìth Dihaoine na Ceusda.

An Ear-mheadhanach

Dh'iarr an Rìoghachd Aonaichte air gach taobh san Ear-mheadhanach aimhreit a sheachnadh an dèidh do dh'Iosrael ionnsaigh bhon adhair a thoirt air Gaza agus ceann a deas Lebanon mar dhìoghaltas airson ionnsaighean rocaid a' bhòn-dè. Thuirt Rùnaire na Dùthcha, James Cleverly, gu feum an dà chuid Iosrael agus na Palastainianach tilleadh gu còmhraidhean airson sìthe.

Na Làbaraich

Tha am Pàrtaidh Làbarach a' seasamh le sanas air-loidhe a tha a' cumail a-mach gu bheil am Prìomhaire, Rishi Sunak, den beachd nach bu chòir feadhainn a bheir ionnsaighean feiseil air clann a dhol dhan phrìosan. Tha mòran, Làbaraich nam measg, a' càineadh an t-sanais a tha stèidhichte air figearan bho Mhinistreachd a' Cheartais.

Gille fo chasaid muirt

Thèid gille, 12 bliadhna de dh'aois, mu choinnemh cùirte a-màireach fo chasaid muirt an dèidh bàs boireannaich, 60, anns an do bhuail càr ann an Sheffield oidhche Chiadain. Chan fhaod, air adhbharan laghail, innse cò e.

An Ucràin

Thuirt oifigich Ucràinianach gu bheil coltas gur ann air smachd a ghabhail air baile Bakhmut air taobh sear na dùthcha as motha a tha aire feachdan na Ruis. Thuirt arm Ucràin sa sgìre gu bheil ionnsaigh mhòr ann ach gu bheil iad a' cumail feachdan na Ruis a-mach às a' bhaile.

Dover

Chaidh rabhadh do luchd-siubhail gum faodadh maille a bhith orra aig Port Dover air an deireadh-sheachdain. Thuirt oifigich ann an Dover gun do rinn iad an dìcheall gus nach bi maille mhòr agus sreathan fada charbadan ann mar a bha air an deireadh-sheachdain seo chaidh.