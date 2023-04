Chaidh iarraidh air luchd-turais a tha a' tadhal air an Eilean Sgitheanach gun a bhith a' fàgail an càraichean aig oir an rathaid faisg air Creag an Fhèillidh fhad 's a tha an t-àite parcaidh san sgìre an-dràsda dùinte.

Tha obair a' dol gus leasachadh a thoirt air an raoin-parcaidh, mar a tha Alasdair MacLeòid ag aithris.