Sgrùdadh ionmhais an SNP

Tha rannsachadh nam poileas a' dol air adhart aig dachaigh Peter Murrell agus Nicola Sturgeon. Chaidh Mgr Murrell, a bha na àrd-oifigeach air an SNP, a chur an greim an-dè agus an uairsin a shaoradh gun chasaid fhad 's a tha tuilleadh rannsachaidh ann air cùisean ionmhais a' phàrtaidh. Thuirt Ms Sturgeon nach b' aithne dhith-se dad ro làimhe mu phlanaichean nam poileas. Agus tharraing Nicola Sturgeon a-mach à co-labhairt air atharrachadh na gnàth-shìde ann an Dùn Èideann a-nochd. Thuirt neach-labhairt do Ms Sturgeon nach eil i airson aire sam bith a tharraing bho adhbhar na coinneimh sin.

Rannsachadh bàs fear-siridh comraich

Thuirt Oifis a' Chrùin agus Seirbheis an Neach-Casaid gun robh deagh adhbhar aig poilis losgadh air fear-siridh comraich à Sudan an dèidh dha-san ionnsaigh sgeine a thoirt air sianar. Chaidh Badreddin Abdalla Adam Bosh a mharbhadh nuair a loisg poilis air taigh-òsta Park Inn ann an Glaschu bho chionn trì bliadhna. Tha a bhràthair ag iarraidh rannsachadh neo-eisimeileach. Thuirt Oifis na Dùthcha gun do rinn iad na h-umhir de dh'atharrachadh on uairsin airson luchd-siridh comraich a chumail sàbhailte.

Atharrachaidhean cìse

Tha àrdachadh cise a' tighinn gu buil an Alba an-diugh aig toiseach na bliadhna ionmhais. Bidh feadhainn a tha a' cosnadh còrr is £40,660 a' pàigheadh cìs aig 42 sgillinn sa not, sgillinn a bharrachd na bha ann. Bidh feadhainn a tha a' cosnadh còrr agus £125,000 a' pàigheadh 47 sgillinn. Cuiridh an t-atharrachadh sin £127,000,000 a bharrachd ri buidseat Riaghaltas na h-Alba.

Ospadalan Obair Dheathain

Gheall am Prìomh Mhinistear Humza Yousaf tuilleadh airgid do dhà ospadal a tha gan togail ann an Obar Dheathain. Bha dùil gun toireadh pròiseact Baird and Anchor dà bhliadhna aig cosgais £163m. Thèid innse do Bhòrd NHS Sgìre a' Mhonaidh Ruaidh an-diugh gun do dh'èirich a' chosgais sin gu £260m.

Ionmhas IJB nan Eilean Siar

Tha Bòrd Amalaichte Slàinte agus Cùraim nan Eilean Siar a' toirt air adhart plana airson dèiligeadh ri beàrn còrr is £1.5m ann am buidseat na bliadhna ionmhais seo. Thuirt am bòrd gu bheil iad ann an suidheachadh doirbh agus gu feum iad tuilleadh airgid a chaomhnadh fhathast a bharrachd air an sin.