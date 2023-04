Thuirt CalMac gun tèid aca air an t-seirbheis aiseig eadar Loch Baghasdail agus tìr-mòr a chumail a' dol suas chun an 16mh den Ghiblean, ach nach urrainn dhaibh dearbhadh an lean i fad mìos às dèidh sin.

Dhearbh iad Dimàirt gu bheil dàil ann an obair bhliadhnail am Finlaggan a' ciallachadh gun tèid aca air an t-seirbheis a chumail a' dol seachdainn gu leth nas fhaide na bha dùil.

Seo Ruaraidh Rothach.