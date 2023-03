Trump

Tha dùil ri Dòmhnall Trump anns a' chùirt Dimàirt fo chasaid mu phàigheadh do bhoireannach a bh' ann am fiolmaichean drabasta. 'S esan a' chiad fhear a-riamh a bha na cheann-suidhe air na Stàitean Aonaichte air an deach casaidean eucoir. Tha luchd-casaid air a bhith a' rannasachadh an airgid a fhuair Stormy Daniels son sàmhchair mu chàirdeas a thathas a' cumail a-mach a bha aice le Mgr Trump goirid mas deach a thaghadh mar cheann-suidhe ann an 2016. Tha Mgr Trump, a tha am beachd seasamh a-rithist son a bhith na cheann-suidhe, a' dol às àicheadh nan casaidean.

Malairt

Ghabh an Rìoghachd Aonaichte ri càirdeas malairt anns a bheil aona dùthaich deug timcheall a' Chuain Shèimh agus ann an Àisia. Tha dùthchannan mar Àstrailia, Iapan agus Canada anns an aonta sin mu thràth. Tha dùil gun cuir e mu 0.08% ri eaconomaidh na Rìoghachd Aonaichte.

Fàs

Tha figearan oifigeil a' sealltainn fàs 0.1% san eaconomaidh eadar an Dàmhair agus an Dùbhlachd an uiridh. Tha sin nas motha na tomhas Oifis nan Staitistig Nàiseanta a bha den bheachd nach biodh fàs idir ann.

Gàidhlig

Tha luchd-iomairt ag ràdh gu bheil làn àm aig a' Phriomh Mhinistear ùr, Humza Yousaf, ministear ainmeachadh son nan cànan Albannach. Chan eil duine air a bheil dleastanas son na Gàidhlig agus Albais anns a' chaibineat a dh'fhoillsich e a' bhòin dè. Thuirt "Misneachd" agus "Oor Vyce" a tha ag iomairt airson na Gàidhlig agus na Beurla Ghallta gu feum cuideigin a bhith anns an riaghaltas son dual-chainnt na dùthcha.