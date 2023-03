Déiligeadh ri MND

Gach bliadhna tha mu dhà cheud daoine, ann an Alba, a' faighinn dearbhadh gu bheil iad a' fulang leis an tinneas Motor Neurone no MND.

'S e dùbhlan mòr a th' ann do dhuine sam bith, ge bi càite a bheil iad a fuireach, ach cò ris a tha e coltach do dhaoine ann an coimhearsnachdan eileanach, far nach eil 's dòcha na h-aon seòrsa goireasan no seirbheisean taic ri fhaighinn, an coimeas ri tir-mòr.

Tha Shona NicDhòmhnaill air a bhith a' bruidhinn ri dithis air a bheil MND ann an Uibhist.