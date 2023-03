Ceistean a' Phrìomh Mhinisteir

Thèid Humza Yousaf mu choinneimh Cheistean a' Phrìomh Mhinisteir airson a' chiad uair feasgar an-diugh. Tha dùil gun tèid a cheasnachadh mun eaconomaidh, bochdainn agus atharrachadh na gnàth-shìde. Bidh sgrùdadh ann cuideachd air an fheadhainn a chuir e mar mhinistearan agus na buill-phàrlamaid a' bhòtadh orra sin. Tha na pàrtaidhean dùbhlanach aig Holyrood a' cur teagamh ann an comas agus eòlas nam ministearan ùra.

Margaret Ferrier

Tha Comataidh Inbhean Thaigh nan Cumantan a' moladh casg 30 là fichead air a' BhP neo-eisimeileach, Margaret Ferrier, a bhrist riaghailtean Covid. Nan tachradh sin, tha coltas gum biodh fo-thaghadh ann an sgìre-pàrlamaid Ruadh Ghleann agus Hamaltan an Iar. Ghabh Ms Ferrier trèana eadar Lunnainn agus Glaschu anns an t-Sultain ann an 2020 an dèidh dearbhadh gun robh Covid oirre. Chaill i cuip an SNP agus dh'aidich i bhon uairsin gun do bhrist i laghan Covid.

Eaconomaidh

Bidh seacadh ann an eaconomaidh na h-Alba am-bliadhna a rèir Institiud Fraser of Allander a tha den bheachd cuideachd nach bi crìonadh cho fada 's a bha dùil ann. 'S e lùghdachadh 0.7% ann an torradh na dùthcha a tha an t-institiud a' sùileachadh am-bliadhna.

Gàidhlig

Chaidh Comhairle na Gàidhealtachd às àicheadh figearan ùra bho Bhòrd na Gàidhlig a tha ag ràdh gun do thuit an àireamh sgoilear a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig air a' chiad bhliadhna san àrd-sgoil còrr 's an trì-chairteal cuid thar bliadhna. Thuirt a' Chomhairle gun robh còrr 's 900 sgoilear an S1 an-uiridh ag ionnsachadh measgachadh chànan, Gàidhlig nam measg. Tha am fiosrachadh as ùire air foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ag ràdh gu bheil àireamhan san fharsaingeachd a' dol suas ach gun robh crìonadh dà bhliadhna ann an sreath san àireamh chloinne a' tòiseachadh air foghlam Gàidhlig sa bhun-sgoil.

Loch Baghasdail

Tha fearg ann an Uibhist a Deas gum bi iad còrr 's còig seachdainean às aonais seirbheis aiseig eadar Loch Baghasdail agus tìr-mòr. Tha Caledonian Mac a' Bhriuthainn ag ràdh gu bheil iad duilich agus a' tuigsinn na droch bhuaidhe a bheir sin air coimhearsnachdan ach le cion bhàtaichean nach eil roghainn eile aca. Cha bhi seirbheis eadar Loch Baghasdail agus Malaig agus an t-Òban eadar an 5mh den ath-mhìos agus an 13mh den Chèitean. Tha Buidheann Leasachaidh na Hearadh ag ràdh gu bheil coire mhòr aig CMAL, a tha os cionn fastadh bhàtaichean do ChalMac, ris na trioblaidean agus gum bu chòir cur as den bhuidhinn sa bhad.

MV Hebrides

Thill am bàta-aiseig Hebrides dhan t-seirbheis eadar Ùige, an Tairbeart agus Loch nam Madadh an-diugh. Bha i ris a' chidhe an Ùige bho fheasgar Dhimàirt an dèidh teine san t-seòmar einnsein. Dh'fhàg i Ùige bho chionn beagan mhionaidean a' dol a Loch nam Madadh.