Prìomh Mhinistear

Ghabh Humza Yousaf a bhòidean mar phrìomh mhinistear aig seirbheis ghoirid aig Cùirt an t-Seisein. Tha Mgr Yousaf a-niste a' cur caibineat ri chèile. Tha fios mar-tha gur i Shona Robasdan an Leas-Phrìomh Mhinistear a bhios aige agus gu bheil Ceit Fhoirbeis, a sheas na aghaidh san fharpais airson ceannas an SNP, a' fàgail an Riaghaltais an dèidh dreuchd nan cùisean dùthchail a dhiùltadh. Agus dh'fhàg Ministear a' Ghnothachais, Ivan McKee, an Riaghaltas. 'S e tuigse a' BhBC gun do dhiùlt esan dreuchd den aon sheòrsa ach le nas lugha cumhachd.

BMA

Tha baileat airson stailc fad trì là ga chumail am measg fo-dhotairean na h-Alba a tha ag iarraidh àrdachadh-pàighidh. Tha an t-aonadh aca, meur Alba de Chomann Meadaigeach Bhreatainn, ag iarraidh àrdachadh 23.5% os cionn na h-atmhorachd. Tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh nach eil an còrr airgid aca gun ghearraidhean ann an seirbheis na slàinte agus seirbheisean poblach eile.

Luchd-siridh Comraich

Thuirt Rùnaire a' Cheartais, Dominic Raab, nach urrainn do Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a bhith a' cosg £6m gach là a' cumail luchd-siridh comraich ann an taighean-òsta. Thèid planaichean fhoillseachadh an-diugh airson àitichean còmhnaidh eile dhaibhsan mar bhàtaichean aiseig, bàirdsichean agus seann ionadan airm.

Hebrides

Tha Caledonian Mac a' Bhriuthainn ag ràdh gum bi fiosrachadh aca mu mheadhan-là mu sheirbheisean a' chòrr den là eadar Ùige, an Taibeart is Loch nam Madadh. Tha na seirbheisean sin dheth an dèidh teine a thòisich ann an seòmar einnsein an Hebrides feagar an-dè. Thàinig oirre tilleadh a dh'Ùige far a bheil i fhathast. Tha am fiosrachadh sin ri fhaighinn air làrach-lìn Chaledonian Mhic a' Bhriuthainn agus air na meadhanan-sòisealta aca.