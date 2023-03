Humza Yousaf

Tha làn-dùil gun tèid Humza Yousaf ainmeachadh mar Phrìomh Mhinistear na h-Alba le bhòt aig Holyrood feasgar an dèidh a thaghadh an-dè mar cheannard ùr air an SNP. Ma thèid a dhearbhadh 's e Mgr Yousaf, aig 36 bliadhna de dh'aois, am prìomh mhinistear as òige riamh an Alba, agus a' chiad Mhuslamach na cheannard air prìomh phàrtaidh phoilitigeach anns an Rìoghachd Aonaichte.

Nashville

Thuirt poilis sna Stàitean Aonaichte gu bheil iad a' rannsachadh pasgan phàipearan a dh'fhàg an neach-gunna a mharbh sianar aig bun-sgoil ann an Nashville. Chaidh an neach-gunna, Audrey Hale, a bha 28 bliadhna de dh'aois, a mharbhadh le peilearan poilis. Bha triùir chloinne, naoi bliadhna de dh'aois, am measg na chaill am beatha.

Afganaich

Tha dùil ri fiosrachadh bhon Riaghaltas mu phlana airson fògarraich Afganach a ghluasad bho thaighean-òsta gu dachaighean stèidhichte anns an Rìoghachd Aonaichte. Chaidh mìltean dhaoine a bha ag obair còmhla ri feachdan Bhreatainn ann an Afganastan a thoirt dhan dùthaich seo an dèidh dha na Taliban smachd a ghabhail air Afganastan bho chionn dà bhliadhna. Tha feadhainn ag ràdh gum fàg an sgeama daoine eile gun dachaigh.

Ùige

Thill an t-seirbheis aiseig eadar Ùige, an Tairbeart is Loch nam Madadh dhan àbhaist an-diugh an dèidh trioblaidean leis an obair-leasachaidh aig cidhe Ùige. Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd, dham buin an cidhe, gun do chuir iad ceart an suidheachadh ann an Ùige far nach b' urrainn do charbadan nas fhaide na 10 meatar a dhol tron phort.

William Hill

Thuirt an Coimisean airson Cur Gheall gun do bheachdaich iad air casg rè ùine air a' chompanaidh William Hill airson nach do chuir iad dìon mar a bu chòir air luchd-cleachdaidh. An àite sin chaidh càin £19.2m orra - a' chàin as motha riamh bhon bhuidhinn riaghlaidh.