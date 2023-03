SNP

Thèid ceannard ùr an SNP ainmeachadh aig 2.00f an-diugh. Tha an fharpais eadar Humza Yousaf, Ceit Fhoirbeis agus Ash Regan. Thèid an neach a shoirbhicheas gu bhòt aig Holyrood a-màireach airson an aontachadh mar phrìomh-mhinistear.

Uainich

Bruidhnidh Pàrtaidh Uaine na h-Alba, a th' ann an co-bhanntachd riaghlaidh leis an SNP, ris a' cheannard ùr feasgar an-diugh mun chàirdeas phoilitigeach eadar iad. Tha dithis mhinistearean Uaineach anns an riaghaltas ach rinn na h-Uainich follaiseach gur e Humza Yousaf an aon fhear de na tagraichean leis am bi iad deònach obrachadh.

Israel

Tha aithrisean a' tighinn à Israel gun do chuir am prìomhaire, Benjamin Netanyahu, dàil air brath mu phlana connspaideach airson leasachadh air siostam a' cheartais. Rinn am plana sin aramach mòr ann am bailtean air feadh Israel agus chaill ministear dìon na dùthcha a dhreuchd an-raoir an dèidh dhasan bruidhinn a-mach an aghaidh nam planaichean.

Criogaid

Chuir ceithear bhall bhuapa an dreuchd air buidheann-obrach co-ionnanachd Criogaid Alba agus iad a' gearan nach eil adhartas ann an dèiligeadh ri gràin-cinnidh sa spòrs. Tha iad mì-thoilichte gun tuirt an cathraiche ùr, Anjan Luthra, an t-seachdain seo chaidh gu bheil adhartas air a bhith ann.

Cnoc Soilleir

Tha ionad cultarail ann an Uibhist a Deas a' faighinn £2m bho Riaghaltas na h-Alba. Tha John Swinney a' tadhal air Cnoc Soilleir an-diugh air a thuras oifigeil mu dheireadh mar Leas Phrìomh-Mhinistear. A bharrachd air bhith sa chathair air coinneimh Caidreachas na Gàidhealtachd 's nan Eilean, bidh dearbhadh aige air £2m airson an darna earrann den leasachadh aig Cnoc Soilleir, a chosgas faisg air £6m uile gu lèir.