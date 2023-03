Atmhorachd

Dh'iarr riaghladair Bhanca Shasainn air luchd-gnothaich gun prìsean a chur suas air eagal 's gun cuir sin ris an atmhorachd. Thuirt Anndra Bailey gu bheil cunnart ann gun cuir àrdachadh phrìsean ri cosgaisean bith-beò agus gur ann air an fheadhainn as miosa dheth a dhìoladh sin.

Reic

Bha àrdachadh 1.2% anns na chaidh a reic de stuth anns an Rìoghachd Aonaichte anns a' Ghearran. Sin an t-àrdachadh mìosail as motha bhon Dàmhair an-uiridh a rèir Oifis nan Staitistig Nàiseanta, agus tha e nas motha na bha eòlaichean an dùil.

An Fhraing

Cha tèid turas-stàite an Rìgh Teàrlach dhan Fhraing air adhart an ath-sheachdain agus aramach mòr air feadh na dùthcha mu phlana aois peinnsean na Frainge àrdachadh gu 64. Ghabh riaghaltasan na Frainge agus Breatainn an co-dhùnadh an dèidh còmhradh fòn eadar an Rìgh agus Ceann-suidhe na Frainge, Emmanuel Macron.

Cidhe Ùige

Tha luchd-gnothaich anns na h-Eileanan a' gearan air a' chall a tha a' tighinn orra le suidheachadh Cidhe Ùige, a tha dùinte a-rithist. Dh'fhosgail am port airson ùine an-dè ach dhùin e nuair a thàinig e am follais nach gabhadh carbadan mòra leithid làraidhean a chur troimhe. Tha CalMac a-nise a' stiùireadh an trafaig taobh Steòrnabhaigh is Ullapuil. Tha Comhairle na Gàidhealtachd, leis a bheil an cidhe, ag ràdh gu bheil iad duilich mun t-suidheachadh is gu bheil iad ag obair air fuasgladh.

Ach thuirt cathraiche Buidheann Leasachaidh na Hearadh, Coinneach MacLeòid, gun deach am pròiseact a dhroch stiùireadh bho thoiseach. Thuirt CalMac gu bheil iad an dòchas gun tòisich seirbheisean a-rithist às Ùige Dimàirt.

Covid

Fhuair an rannsachadh as motha fhathast air Long Covid ann an Alba gu bheil buaidh mhaireannach air aon duine anns gach 50 air an robh am bhìoras. Tha an rannasachadh aig Oilthigh Dhùn Èideann ag ràdh gu bheil an àireamh air a bheil buaidh aig 91,000 gu math coltach ris na tha a' fulang le stroc agus COPD ach gum faodadh an àireamh a bhith nas motha na sin.