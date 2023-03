Tha e air tighinn am follais nach robh gu math tric as t-samhradh an uiridh ach aon einnsein smàlaidh ri fhaotainn ann an Uibhist.

Bha stèisean Loch Baghasdail gun chriubha idir airson fad mìos aig an àm.

Tha an t-seirbheis smàlaidh ag ràdh gu bheil iad a' freagairt a h-uile gairm èiginn.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.