Cha tèid na fèidh a thoirt far Oighreachd Uibhist a Deas an dèidh do bhòt a dhol an aghaidh rùn ag iarraidh sin aig coinneimh le Stòras Uibhist a-raoir.

Tha iarrtas ann a-nis àireamh nam fiadh a lùghdachadh nas motha na amas na buidhne, a gheall smachd a chumail orra. Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris ...