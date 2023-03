Mortons

Tha am bèicear, Mortons Rolls ann an Glaschu, gu bhith a' fosgladh a-rithist às dèidh dhan chompanaidh a bhith air a cheannach a-mach à rianachd. Tha co-bhanntachd dhaoine an sàs ann am buidheann PVL a tha air Mortons a cheannach. Tha iadsan gu bhith a' toirt air ais 110 luchd-obrach a chaidh a chur a-mach às na dreuchdan aca na bu thràithe air a' mhìos.

Ceadan-siubhail

Bidh còrr air 1,000 duine a tha ag obair aig Oifis nan Ceadan-Siubhail a' dol air stailc airson còig seachdainean a' tòiseachadh tràth air an ath-mhìos. Tha an t-eas-aonta mu phàigheadh agus mu chùmhnantan, agus an luchd-obrach air an riochdachadh leis an aonadh am PCS.

Stailcean an luchd-teagaisg

Chaidh stailcean thidsearan ann an Sasainn a chur dheth, agus còmhraidhean ùra mu phàigheadh gu bhith aig an aonadh aca agus Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte. Tha cuideachd comann meadaigeach Bhreatainn air innse gu bheil iad deònach còmhraidhean mu phàigheadh dhotairean òga ann an Sasainn a thòiseachadh. Rinneadh adhartas eadar ministear na slàinte aig Westminster agus aonaidhean slàinte eile ann an còmhraidhean an-dè mu phàigheadh agus an leithid an NHS Shasainn.

Àrd-dhreuchdan Còmhdhail Alba

Chaidh iarraidh air na tagraichean airson ceannas an SNP gealltainn gum biodh sgioba nam bàtaichean-aiseig aig Còmhdhail Alba air ghluasad dha na h-eileanan, le cathraiche còmhdhail Comhairle nan Eilean Siar. Sgrìobh Ùisdean Robastan gu Ceit Fhoirbeis, Ash Regan agus Humza Yousaf, agus e ag radh gun cuireadh an leithid ri tuigse na buidhne air buaidh staing nan aiseagan air coimhearsnachdan eileanach. Chualas an-dè gu bheil dàil eile le togail dà bhàta-aiseig ùr airson CalMac aig gàradh MhicFhearghais air Chluaidh. Tha tè dhuibh, an Glen Sannox, gu bhith a' frithealadh Eilean Arainn. Thuirt Sally Chaimbeul bho bhuidhinn-ghnìomh aiseagan an eilein sin an-diugh gun robhas a' faireachdainn nach urrainn fhathast a bhith cinnteach cuin a thig am bàta ùr agus dè chosgas i.

Ceangal eadar gine aillse is Westray

Thèid deuchainnean sònraichte agus comhairle shònraichte a thabhainn air daoine le ceangal teaghlaich ri eilean Westray ann an Arcaibh, agus eòlaichean air dearbhadh gu bheil iadsan le sinnsearan bhon eilean nas dualtaich camadh gine a bhith annta a tha gam fàgail nas dualtaiche seòrsaichean aillse fhaighinn. Bha coinneamh shònraichte ann an Westray an-raoir airson a' chùis a mhìneachadh. Tha dùil gur e seo a' chiad uair a chaidh ceangal eadar camadh gine agus aon sgìre shònraichte fhaighinn san Rìoghachd Aonaichte.

Tubaist

Tha rathad mòr an A82 fhathast dùinte ann an Cille Chuimein aig ceann a deas Loch Nis. Bha tubaist ann na bu thràithe air a' mhadainn agus tha an rathad fhathast gun fhosgladh. Thathas a' moladh do dhràibhearan an sgìre a sheachnadh ma 's urrainn idir.