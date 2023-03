Am Buidseat

Tha am Pàrtaidh Làbarach am beachd bhòt iarraidh anns na Cumantan airson cur às de na h-atharrachaidhean a rinn an Seansalair an-dè ann an cìsean nam peinnseanan. Anns a' bhuidseat dh'innis e gum biodh cead aig daoine barrachd air £1m a chur ann an stòras peinnsein bhon seo a-mach gun cìsean a bharrachd a phàigheadh air. Chuir Jeremy Hunt dìon air seo, ag ràdh gun cuidicheadh e le leithid dotairean aig ìre àrd a chumail a' dol ag obair anns an NHS nas fhaide. A rèir nan Làbarach cha bhiodh e ach a' cuideachadh dhaoine beartach. Thuirt Mgr Hunt gur e an t-amas a bh' aige leis a' bhuidseat cuideachadh le daoine a thilleadh a dh'obair.

Tha pàrtaidhean dùbhlanach ann an Alba air iarraidh air an SNP cabhag a chur ann am planaichean airson cùram-cloinne a leudachadh ann an Alba. Sin às dèidh dhan t-Seansalair ainmeachadh an-dè gum biodh uiread ri 30 uairean san t-seachdain de chùram ri fhaotainn aig cloinn cho òg ri naoi mìosan ann an Sasainn. Thuirt Rùnaire Eadar-amail an Ionmhais aig Riaghaltas na h-Alba, John Swinney, gun robh iadsan co-dhiù ag obair a dh'ionnsaigh cùram a phàigheadh dha cloinn aois bliadhna is dà bhliadhna. Bidh airgead a bharrachd a' tighinn a dh'Alba ge-tà, ri linn nam planaichean ann an Sasainn. Uile gu lèir, a rèir an t-Seansalair, bidh am buidseat luach £320m a bharrachd dha Riaghaltas na h-Alba thairis air dà bhliadhna.

TikTok

Tha dùil gun cuir an Riaghaltas casg air an app TikTok bho fhònaichean leis an Riaghaltas fhèin an-diugh. Tha na Stàitean Aonaichte, Canada, a' Bheilg 's an Coimisean Eòrpach mar thà air an app, a tha le companaidh à Sìona, a chasg bho fhònaichean oifigeil luchd-obrach an Riaghaltais. Tha seo le dragh gum biodh fiosrachadh a thrusadh an app ga chleachdadh le Riaghaltas Shìona.

Na Margaidhean Ionmhais

Tha margaidhean earrainnean Eòrpach air èirigh às dèidh fios bhon Eilbheis gu bheil banca na stàite a' toirt iasaid luach còrr air £40bn dhan bhanca Credit Suisse. Bha draghan mu sheasmhachd a' bhanca sin air eagal a chur air na margaidhean an-dè, le dragh gum biodh seo ag adhbharachadh trioblaidean dha bancaichean eile cuideachd.

John Lewis

Chan fhaigh luchd-obrach na companaidh bhùithdean John Lewis bònas am-bliadhna, airson dìreach an dàrna uair bho 1953. Rinn iad call anns a' bhliadhna gu deireadh an Fhaoillich de £224m. Tha iad a' coireachadh buaidh na h-atmhorachd airson sin. A rèir John Lewis bha barrachd dhaoine a' ceannach aca, ach bha iad a' cosg nas lugha airgid.