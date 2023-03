Thèid bhòt a chumail an Uibhist a Deas air an ath-sheachdain air am bu chòir a h-uile fiadh air an oighreachd a thoirt dhith.

Tha Sealladh na Beinne Mòire aig a bheil an oighreachd a' cumail na bhòt agus dragh ann mu cho pailt agus a tha na fèidh a-niste.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.