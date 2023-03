Tha dragh mòr an Tiriodh mun a chron a dh'fhaodadh a bhith an cois sgìrean fìor ghlèidhte aig muir agus gnìomhachas an iasgaich cho cudromach an sin.

Tha an dà chuid Urras Leasachaidh Coimhearsnachd Thiriodh agus Comhairle Coimhearsnachd an eilein air an dragh a th'orra a chuir nam freagairt do cho-chomhairle an Riaghaltas Albannaich mu na sgìrean air a bheil HMPA.

Tha an aithris seo aig Seonaidh MacCoinnich.