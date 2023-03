Gary Lineker

Tillidh Gary Lineker gu prògraman telebhisein ball-coise an dèidh dhan BhBC agus e fhèin aonta a ruigheachd an dèidh connspaid mu bheachdan air Twitter mu phoileasaidh inimreachais an riaghaltais. Dhiùlt preasantairean agus eòlaichean ball-coise eile a dhol air an èadhar cuideachd mar thaic do phreasantair Match of the Day. Thuirt am BBC gum bi ath-sgrùdadh neo-eisimeileach ann mu riaghailtean a' BhBC mu na meadhanan sòisealta.

An SNP

Tòisichidh bhòtadh feasgar an-diugh airson ceannard ùr air an SNP. Tha Rùnaire na Slàinte Humza Yousaf, Rùnaire an Ionmhais Ceit Fhoirbeis, agus Ash Regan a bha na ministear san fharpais airson a dhol an àite Nicola Sturgeon mar Phrìomh Mhinistear. Thig fios an ceann cola-deug cò a shoirbhich.

Maoineachadh Dìon

Thuirt cathraiche Tòraidheach Comataidh an Dìon ann an Taigh nan Cumantan, Tobias Elwood, nach eil gu leòr san airgead a bharrachd a tha an riaghaltas a' cur ri dìon. Gheall am Prìomhaire Rishi Sunak àrdachadh £5bn air an dà bhliadhna ri tighinn mar fhreagairt dhan chunnart bho dhùthchannan bagarrach.

SVB

Thuirt an Seansalair Jeremy Hunt gum faodadh feadhainn de na companaidhean as cudromaiche san Rìoghachd Aonaichte a bhith air a dhol fodha gun aonta a rinn cobhair air earrann Bhreatainn de bhanca Silicon Valley. Dh'aontaich HSBC a cheannach, a' ciallachadh gum faigh companaidhean teic an cuid airgid mar as àbhaist an dèidh dha na h-ùghdarrasan sna Stàitean Aonaichte banca SVB a dhùnadh sìos air an deireadh-sheachdain.

HIAL

Tha dòchas ann gun cuir tairgse-pàighidh ùr 7% às de dh'fhaid mhìosan de dh'eas-aonta aig Puirt-adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean. Chuir na h-aonaidhean Prospect, Unite agus PCS stad air iomairt-obrach ris an robh dùil fhad 's a tha am ballrachd gu bhith a' bhòtadh air an tairgse ùir 's tha dùil ri buil a' bhaileit sin seachdain bho an-diugh. Cha do dh'innis Loganair fhathast ge-tà, an cuir iad air dòigh seirbheisean an àite an fheadhainn a chuir iad dheth.