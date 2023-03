Feuchaidh iomairt ùr air an ìomhaigh a tha aig mòran air Uibhist atharrachadh.

Tha an fheadhainn a tha air cùl Uist Beò airson 's gun tèid aithneachadh mar eilean a tha beò le gnìomhachas, ealain, spòrs, coimhearsnachd is eile, ann an oidhirp daoine a thàladh a dh'fhuireach ann.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.