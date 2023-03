Iomagain mu cho-dhùnadh Loganair

Tha dragh a' sìor èirigh anns na h-Eileanan an Iar mu cho-dhùnadh Loganair cuid de sheirbheisean eadar Inbhir Nis agus na h-eileanan a chur dheth airson co-dhiù sia seachdainean air sgàth iomairt-obrach.

Tha seo ri linn iomairt-obrach goirid air stailc am measg luchd-obrach HIAL.

Le dùil gun sguir seirbheisean air an 17mh den Mhàirt gu deireadh a' Ghiblein, tha mì-chìnnt ann do chuid de dh' euslaintich a thaobh cuine gheibh iad cùram ris an robh dùil aca air tìr-mòr.

Tha dùil ri barrachd chòmhraidhean anns na làithean ri tighinn feuch fuasgladh a lorg.

Tha Ailig John Moireasdan ag aithris.