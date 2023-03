In-imreachas

Tha buidhnean in-imreachais a' càineadh phlanaichean na riaghaltais casg fad bheatha bhon Rìoghachd Aonaithe a chur air in-imrichean mì-laghail ann am bàtaichean beaga air Caolas Shasainn. Thèid na molaidhean mu choineimh na pàrlamaid a-màireach. Tha an riaghaltas ag ràdh gum biodh faochadh ann ann am fìor chorra chùis. Thàinig còrr is 40 in-imriche air tìr ann an Dover sa mhadainn an-diugh a' toirt na h-àireamh gu lèir am bliadhna gu beagan nas lugha na 3,000.

Cosgais daoine a chur às an dùthaich

Tha buidhnean carthannais a' gearain mun t-suim airgid a tha Oifis na Dùthcha a' cosg air in-imrichean mì-laghail a chur a-mach às an dùthaich. Tha fiosrachadh a fhuair am BBC ag ràdh gu bheil e nas daoire na siubhal first-class air plèana gu ruige New York agus air ais. Chosg an riaghaltas £12.7m air seirbheisean charter an-uiridh do 1,500 duine.

Seirbheisean Loganair

Tha dragh ann gun toir co-dhùnadh Loganair seirbheisean eadar Inbhir Nis agus na h-Eileanan a chur dheth airson sia seachdainean droch bhuaidh air seirbheisean slàinte agus air euslaintich a dh'fheumas a dhol gu tìr-mòr. Tha Loganair ag ràdh nach urrainn dhaibh a bhith cinnteach mu ghoireasan aig na puirt-adhair nuair a thòisicheadh luchd-obrach iomairt obrach mu phàigheadh bho mheadhan na h-ath-mhìos. Tha tuilleadh chòmhraidhean ann an-diugh ag amas air fuasgladh dhan eas-aonta mu phàigheadh aig HIAL.

Dàil air obair-lannsa

Thuirt Rùnaire na Slàinte, Humza Yousaf, gu bheil e a' dèanamh a dhìcheall mu liostaichean-feitheimh an NHS ach gun toir sin ùine. Tha rannsachadh a rinn am BBC ag ràdh gu bheil ficheadan dhaoine às Alba a' siubhal gu dùthchannan air taobh sear na h-Eòrpa airson obair-lannsa. Dh'innis aon chlionaig ann an Lithuania dhan phrògram Disclosure gu bheil iad a' faicinn mu dheichnear euslainteach Albannach gach mìos. Tha am prògram Disclosure sin air BBC1 Scotland a-nochd.

Tairgse pàighidh nan tidsearan

Tha aonaidhean luchd-teagaisg na h-Alba a' beachdachadh air tairgse pàighidh ùr. Tha an t-aonadh as motha, an EIS, a' moladh do am ballrachd gabhail ris an àrdachadh 14.6% thairis air 28 mìosan. Tha aonadh eile, NASUWT, ag ràdh nach eil sin fhathast math gu leòr.

Siostam thiceadan na seirbheis-aiseig

Thèid siostam thiocaidean ùr fheuchainn air na seirbheisean aiseig eadar an t-Òban agus Creag an Iubhair agus an t-Òban agus Colla agus Tiriodh. Tha an siostam seo, stèidhichte air seirbhisean Eilean Samso san Danmhairg, a' toirt cothrom nas fheàrr do mhuinntir na coimhearsnachd gu h-àraid nuair a tha bàtaichean-aiseig trang le luchd-turais. Tòisichidh an sgeama pìdhleit as t-samhradh.