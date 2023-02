Tha eachdraidh làidir aig Sgoil MhicNeacail ann an iomadach spòrs thairis air na bliadhnaichean, is an sgoil Diluain fhèin a' comharrachadh 150 bliadhna bho chaidh a stèidheachadh.

Tha na sgiobaidhean aca glè thric air a bhith soirbheachail ann an co-fharpaisean spòrs nàiseanta.

Tha Ailig John Moireasdan air a bhith a' bruidhinn ri cuid a tha air a bhith an sàs.