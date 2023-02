An Ucràin

Thuirt an Ceann-Suidhe Zelensky gun dèan an Ucràin a h-uile càil a dh'fheumas i airson an cogadh ris an Ruis a bhuannachadh am-bliadhna. Ann an òraid a' comharrachadh bliadhna bhon a thug na Ruiseanaich ionnsaigh air an dùthaich aige, dh'innis Mgr Zelensky do dh'Ucràinianaich gun robh an eiseimpleir aca air dùthchannan an t-saoghail a bhrosnachadh agus aonachadh.

Ann am Mosgo, thuirt an seann cheann-suidhe, Dimitry Medvedev, gur ann le a bhith a' leudachadh a crìochan a gheibheadh an Ruis sìth mhaireannach. Thuirt e gun dèanadh an Ruis a' chùis anns a' chogadh agus gun tèid feachdan na h-Ucràin a phutadh air ais gu crìoch na Pòlainn.

SNP

Chuir am Ball-Pàrlamaid Albannach, Ash Regan, an iomairt aice air chois an-diugh airson a bhith na h-ath cheannard air Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba. A' bruidhinn anns an uair de thìde a dh'fhalbh, thuirt a' Bh-Mhgr Regan gun robh an cùl-taic a bha daoine a' toirt dhi air a h-irisleachadh.

A bharrachd air Ash Regan, tha dithis, Ceit Fhoirbeis agus Humza Yousaf, air innse gu bheil iad a' seasamh mar thagraichean airson gabhail thairis bho Nicola Sturgeon. Feumaidh feadhainn sam bith eile a tha airson seasamh an ainmean a chur air adhart ro àm lòin.

An Ómaigh

Chaidh an ceathramh neach a chur an grèim ann an Èirinn a Tuath co-cheangailte ri ionnsaigh ghunna air oifigear poilis anns an Ómaigh. Chaidh an t-Àrd-Inspeactair Iain Caldwell a dhroch leòn san ionnsaigh a thachair oidhche Chiadain. Tha e ann an suidheachadh èiginneach anns an ospadal.

Gleann Comhann

Dh'fhoillsich poilis a tha a' sireadh fear à Yorkshire an Iar a chaidh a dhìth ann an Gleann Comhann gun deach fhaicinn mu dheireadh Là na Sàbaid. Chaidh Kyle Sambrook, 33, fhaicinn leis a' chù Beagle aige ann an Coire Ghabhail eadar Stob Coire an Lochain agus Beinn Fhada mu mheadhan-là.

Comhairle Obar Dheathain

Coinnichidh Comhairle Baile Obar Dheathain an ath-sheachdain airson buidseat ùr an ùghdarrais a stèidheachadh. Cuiridh oifigich gearraidhean luach £47m mu choinneimh chomhairlichean, 's iad ag ràdh nach urrainn dhaibh a bhith an urra ri grantaichean agus cùl-stòr ionmhais na Comhairle. Tha iad cuideachd a' moladh àrdachaidh de 10% a dhèanamh air a' chìs-chomhairle.

Pasta

Sheall rannsachadh a rinn am BBC gu bheil prìs pasta cha mhòr air dùblachadh anns an dà bhliadhna a dh'fhalbh. Tha baga 500g de phasta àbhaisteach ann an ceithir de na bùithdean mòra a-nise a' cosg 95sg sa bhitheantas. Tha sin an taca ri dìreach 50sg ann an 2021.