Poileas Alba

Dh'fhoillsich ceannard Poileas Alba, Sir Iain Livingstone, gu bheil e a' fàgail a dhreuchd às dèidh ceithir bliadhna gu leth. Bha Sir Iain air a bhith na cheannard eadar-amail airson naoi mìosan mus deach ainmeachadh mar Àrd-Chonstabal anns an Lùnastal 2018. 'S e a bha os cionn an fheachd airson COP26 - an iomairt tèarainteachd as motha anns an Rìoghachd Aonaichte bho Gheamaichean Oilimpigeach Lunnainn - am pandemic agus na tachartasan co-cheangailte ri bàs na Banrigh aig Baile Mhorail.

Èirinn a Tuath

Thuirt Poilis Èireann a Tuath gur ann air a' bhuidhinn an Real IRA a tha fòcas an sgrùdaidh aca agus iad a' rannsachadh ionnsaigh ghunna air oifigear poilis ann an Contae Thír Eoghain. Tha an t-Àrd-Inspeactair Iain Caldwell ann an suidheachadh èiginneach às dèidh na h-ionnsaigh aig ionad spòrs anns an Òmaigh. Chaidh grunn pheilearan a' losgadh ann às dèidh seisein choidsidh far an robh e air a bhith a' teagasg sgilean ball-coise do dh'òganaich.

Na Làbaraich

Thuirt ceannard nan Làbarach, Sir Keir Starmer, gu bheil e airson earbsa a thilleadh chun a' phàrtaidh. Ann an òraid ann am Manchester chuir e an cèill na còig rùintean a bhios aig Riaghaltas Làbarach, nam measg a bhith a' brosnachadh eaconomaidh na Rìoghachd Aonaichte gus a bhith a' fàs nas luaithe na eaconomaidh sam bith eile anns an G7.

An NHS

Thàinig rabhadh bho Bhuidhinn Sgrùdaidh na h-Alba gu bheil gainnead luchd-obrach, cosgaisean agus ùineachan feitheimh a' cur plana gus spionnadh a chur dhan NHS ann an cunnart. Tha aithisg bhliadhnail na buidhne air staid na seirbheis slàinte ag iarraidh air ministearan a bhith nas fhogailte ri euslaintich mu na dùbhlain gun ro-eisimpleir a tha mu choinneimh na seirbheis.

Earra-Ghàidheal is Bòd

Stèidhichidh Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid am buidseat aca an-diugh airson na bliadhna-ionmhais a thòisicheas anns a' Ghiblean. Tha an t-ùghdarras ionadail a' tomhas gu bheil beàrn maoineachaidh de chòrr is £13m mun coinneimh. Tha dùil gun tèid a' chìs chomhairle an-àirde 4.3% agus gun tèid na h-uimhir de sheirbheisean a ghearradh.

Gleann Comhann

Tha sgrùdadh a' leantainn airson fear à Yorkshire an Iar a th' air a dhol a dhìth ann an Gleann Comhann. Tha e air a thuigsinn gun robh Kyle Sambrook, aois 33, an dùil Buachaille Èite Mòr a shreap Disathairne còmhla ris a' chù beagle aige Bane. Chaidh an càr aige a lorg ann am pàirc chàraichean an Triùir Pheathraichean. Thuirt ceannard Sgioba Teasairginn Bheanntan Ghlinne Chomhann gu bheil iad a' sireadh Mhgr Sambrook le cùl-taic bho sgiobannan Loch Abair, an Òbain agus an RAF.

John Motson

Agus chaochail an aithrisiche spòrs ainmeil John Motson. Bha e 77. Thòisich Motson aig a' BhBC ann an 1971, agus dh'aithris e air còrr is 2,000 geama ball-coise air rèidio agus telebhisean. Leig "Motty" mar a bha daoine a' gabhail air, dheth a dhreuchd aig a' BhBC ann an 2018.