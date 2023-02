Tha dragh a' sìor fhàs ann an Gallaibh gun dùin an t-ionad màthaireachd anns an sgìre.

Tha an naidheachd a' tighinn agus ochdnar naoidheanan air am breith anns an ospadal ann an Inbhir Ùige an-uiridh.

Seo Eileen NicDhòmhnaill.