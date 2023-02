Pàigheadh an NHS

Tha tairgse-pàighidh ùr ga thabhann air luchd-obrach na slàinte an Alba. Bheireadh sin àrdachadh còrr agus 8% dhan mhòr-chuid dhiubh an ath-bhliadhna. Tha measgachadh an sin eadar cnap airgid aon turas agus àrdachadh mu 6.5% do nursaichean, mhnàthan-glùine, luchd-eiridinn agus feadhainn eile. Chuir an t-aonadh slàinte as motha, Unison, fàilte air an tairgse, agus thuirt iad gun cuir iad sin mu choinneimh am ballrachd an ath-sheachdain.

An SNP

Rinn an Leas-Phrìomh Mhinistear, John Swinney, follaiseach nach eil e a' seasamh airson a bhith na cheannard air Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba. Thuirt e gum feum e a theaghlach, am pàrtaidh agus an dùthaich a chur os cionn sin. Dh'innis an SNP an-raoir gun tèid an ceannard ùr ainmeachadh air an 27mh là den Mhàrt. Cha tàinig duine air adhart fhathast ged is e a-màireach an là mu dheireadh airson sin.

Stoirm

Tha mìltean dhachaighean gun dealan, tha craobhan a thuit a' fàgail rathaidean dùinte, 's mu 60 sgoil sa cheann a tuath an dèidh na ciad stoirme ainmichte am-bliadhna. Chaidh dà thrèana a mhilleadh le craobhan eadar Inbhir Nis agus Obar Dheathain. Tha Stoirm Otto a' fàgail rabhadh buidhe aig mòran sgìrean de dh'Alba gu h-àraid air taobh sear na dùthcha gu 3:00f an-diugh.

Èirinn a Tuath

Thuirt ceann-suidhe Sinn Féin, Mary-Lou NicDhòmhnaill gu bheil a h-uile coltas gun gabh aonta dèanamh mu riaghailtean malairt Èireann a Tuath an dèidh Bhrexit. Bha i a' bruidhinn an dèidh coinneachadh sa mhadainn an-diugh ris a' Phrìomhaire Rishi Sunak, agus aithrisean ann gu bheil iad faisg air aonta.

Barry Martin

Bidh tìodhlacadh an fhir-smàlaidh Barry Màrtainn ann an Dùn Èideann feasgar. Chaidh Mgr Màrtainn, a bha 38 bliadhna de dh'aois, a dhroch ghoirteachadh ann an teine aig seann bhùth Jenner's ann an Dùn Èideann air an 23mh là den Fhaoilleach, agus chaochail e san ospadal ceithir là às a dhèidh.

Tubaist

Tha poilis ag iarraidh fiosrachaidh no clàradh dashcam air tubaist-rathaid air taobh sear Rois an-raoir, anns an deach boireannach a mharbhadh. Bha càr a' bhoireannaich, a bha 77 bliadhna de dh'aois, ann an tubaist le làraidh air an A9 mu 8:20f an-raoir eadar Baile Dhùthaich agus cearcall-rathaid Dhòrnaich.