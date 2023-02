Nicola Sturgeon

Tha Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, a' fàgail a dreuchd an dèidh còrr is ochd bliadhna os cionn Riaghaltas na h-Alba, agus Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba. Tha i a' cumail coinneimh-naidheachd ann an Dùn Èideann an-dràsta fhèin le dearbhadh air sin. Tha e coltach gum fuirich i gus an tèid cuideigin a chur na h-àite. Ghabh i fhèin àite Ailig Salmond san t-Samhain ann an 2014 nuair a dh'fhalbh esan an dèidh referendum na neo-eisimeileachd.

Luchd-teagaisg

Thuirt Rùnaire an Fhoghlaim, Shirley-Anne Somerville, gu bheil an tairgse-pàighidh ùr do luchd-teagaisg "fìor mhath agus cothromach". Tha an tairgse ùr a' gealltainn àrdachadh 6% a' dol air ais dhan Ghiblean an-uiridh, agus 5.5% a' tòiseachadh sa Ghiblean airson na bliadhna-ionmhais ri tighinn. 'S e àrdachadh 10% airson bliadhna a bha na h-aonaidhean ag iarraidh, agus tha iad a' coinneachadh an-diugh a bheachdachadh air an tairgse ùir.

An Atmhorachd

Thàinig ìre na h-atmhorachd a-nuas bho 10.5% anns an Dùbhlachd gu 10.1% san Fhaoilleach. Sin an treas mìos ann an sreath san robh lùghdachadh, ach tha an atmhorachd fhathast aig an ìre as motha ann an 40 bliadhna.

Botail

Tha buill SNP am measg na th' ann am buidheann thar-phàrtaidh aig Holyrood a sgrìobh gu Nicola Sturgeon ag iarraidh dàil ann an sgeama ath-chuairteachaidh bhotal. Thuirt a' bhuidheann gun bheil dragh mòr air gnìomhachas mu bhuaidh na sgeama, agus gum biodh e "gun chùram" a dhol air adhart leis. Thuirt Ministear na h-Eaconomaidh Cearcallaich, Lorna Slater, gun tèid an sgeama air adhart anns an Lùnastal.

An Ucràin

Chaidh dearbhadh an-diugh gur ann à Glaschu a bha fear à Breatainn a chaidh a mharbhadh san Ucràin. Bha Jonathan Shenkin, a bha 45 bliadhna de dh'aois, ag obair mar pharamedic ann am feachdan armaichte na h-Ucràin.

Nursaichean

Thuirt Colaiste Rìoghail an Nursaidh gu bheil gainnead nursaichean air a' Ghàidhealtachd a' cur beatha euslainteach ann an cunnart. Thàinig an rabhadh an dèidh càin £180,000 air NHS na Gàidhealtachd, an dèidh bàs aig Ospadal an Ràthaig Mhòir ann an Inbhir Nis. Chaochaol Colin Lloyd, a bha 78 bliadhna de dh'aois, an dèidh dha tuiteam trì tursan san ospadal agus a dhroch leòn mun cheann. Thuirt a' Cholaiste gum feum Riaghaltas na h-Alba barrachd a dhèanamh mu chion nursaichean.