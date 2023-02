Naidheachdan 11.00m

Ford

Tha a' chompanaidh chàraichean Ford a' gearradh faisg air 4,000 cosnadh anns an Roinn Eòrpa air an ath cheithir bliadhna. Bidh 1,300 dhe na cosnaidhean sin anns an Rìoghachd Aonaichte agus a' mhòr chuid dhiubh aig ionad na companaidh aig Dunton ann an Essex. Thuirt Ford gum feum iad cruth na h-obrach aca atharrachadh airson gluasad gu càraichean dealain.

Stailcean luchd-teagaisg

Tha oidhirp eile ann an-diugh air fuasgladh dhan eas-aonta mu phàigheadh luchd-teagaisg ann an Alba. Feumaidh a h-uile comhairle, 32 dhiubh uile gu lèir, gabhail ris an tairgse ùr mus cur iad sin mu choinneimh nan aonaidhean. Thuirt an t-aonadh as motha, an EIS, gum feum e a bhith gu math nas fheàrr na an tairgse a tha air a bhith air a' bhòrd bhon t-Samhain an-uiridh agus dùil aca ri tuilleadh stailcean an ath-sheachdain.

Obraichean

Bha àrdachadh faisg air 89,000 ann an cosnadh ann an Alba anns na trì mìosan mu dheireadh an-uiridh. Tha figearan Oifis nan Staitistig Nàiseanta ag ràdh gur e sin an ìre as motha a-riamh ann an cosnadh, aig còrr is 67%. Agus ged a chaidh pàigheadh air feadh na Rìoghachd Aonaichte suas aig an ìre as motha ann am fichead bliadhna bha e fhathast a' tuiteam air dheireadh air an atmhorachd.

Crithean-talmhainn

Chuir an UN fàilte air dearbhadh gun tèid tuilleadh dhen chrìch eadar an Tuirc agus Siria fhosgladh airson gum faigh cobhair dha na sgìrean san robh na crithean-talmhainn mòra an t-seachdain a chaidh. Tha na milleanan dhaoine eadar an dà dhùthaich fhathast gun fasgadh.

Cogadh na h-Ucràin

Tha ministearean dìon NATO a' coinneachadh anns a' Bhruiseal a dheasbad tuilleadh taic dhan Ucràin anns a' chogadh an aghaidh na Ruis. Dh'iarr Àrd-Rùnaire NATO, Jens Stoltenberg, air dùthchannan a' chaidreachais tuilleadh armachd a dhèanamh airson a chur dhan Ucràin.

Fiaclaireachd Loch Aillse

Iarraidh buidhnean coimhearsnachd ann an sgìre Loch Aillse taic nam ball-pàrlamaid aca agus Ionad Fiaclaireachd a' Chaoil a' dùnadh an t-seachdain seo. 'S ann am Port Rìgh agus ann an Inbhir Pheofharain a tha na fiaclairean as fhaisge orra. Tha iad air bruidhinn ri NHS na Gàidhealtachd mun ionad a ghabhail thairis ach cha d' fhuair iad feagairt fhathast.

Cola

Tha mì-thoileachas ann an Colla 's an Tiriodh an dèidh dhaibh cluinntinn gur i am bàt'-aiseig 'Lord of the Isles' a bhios aca airson co-dhiù mìos eile fhads a tha an Caledonian Isles agus an Clansman anns an doc. Tha Comhairle Choimhearsnachd Cholla ag ràdh gun cùm iad clàr mionaideach bho seo a-mach air a' chron a tha an troimhe-chèile a' dèanamh orra agus gun cleachd iad sin airson èisteachd nas fheàrr fhaighinn. Thuirt CalMac gur e briseadh-dùil a th' ann nach bi an Caledonian Isles air ais nuair a bha dùil ach gum feum an obair-càraidh a dhol air adhart. Gheall iad gun cùm iad fiosrachadh ris na coimhearsnachdan.