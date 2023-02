Thuirt am Ball-Pàrlamaid Albannach airson Inbhir Nis agus Inbhir Narann nach fhaca e a-riamh fearg cho mòr ris an fhearg a th' ann mun dàil air leasachadh rathad an A9.

Dh'iarr Fearghas Ewing rannsachadh poblach mun ghealladh a chaidh a bhristeadh gum biodh an rathad eadar Peairt is Inbhir Nis air fad dà-fhillte ro 2025.

Tha e a' seasamh an aghaidh a' phàrtaidh aige fhèin air a' chùis. Tha an aithris seo aig Nicole Mhoireach ...