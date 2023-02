Dhiùlt Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte molaidhean air a' mhìos seo chaidh airson an lagh atharrachadh airson dèiligeadh le trioblaidean a tha am menopause ag adhbharachadh do bhoireannaich san àite-obrach.

Thàinig na molaidhean bhon Chomataidh airson Bhoireannach is Co-ionnannachd.

Ach a rèir aithris, tha companaidhean gu math nas taiceile agus nas mothachaile na b'àbhaist - rud air a bheil boireannaich a' cur fàilte.

Tha an aithris sa aig Màiri Riddoch.