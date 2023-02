Preantasan Àirinis

Thòisich Gàrradh Àirinis ann an Leòdhas cuairt eile de bhith fasdadh preantasan agus luchd-ionnsachaidh, is iad ag amas air sgilean a ghnìomhachais a thoirt dhan ath ghinealach.

As deidh còrr is fichead bliadhna far nach deach sgillean togail stàilinn a theagasg do dh' òganaich sam bith sa ghàrradh, chaidh deugachadh dhiubh fhasdadh san dà bhliadhna bho dh'fhosgail an làrach às ùr, fo stiùir Harland and Wolff.

Gluasad, a rèir choltais, a tha air togail mòr a thoirt dhan an luchd-obrach agus dhan a choimhearsnachd. Seo Aonghas Dòmhnallach.