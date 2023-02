Crithean-talmhainn

Tha fios a-nise gun do chaill còrr 's 17,000 duine am beatha anns na crithean-talmhainn anns an Tuirc agus Siria Diluain. Tha luchd-teasairginn fhathast a' coimhead airson feadhainn a dh'fhaodadh a bhith beò ach tha dòchas a' sìoladh às. Thuirt Buidheann Slàinte na Cruinne gu bheil cunnart ann as aonais bìdh, uisge agus fasgaidh, gun caill mòran a tha gun dachaigh am beatha a bharrachd air sin.

Tha a' Chrois Dhearg ann am Breatainn am measg ceithir deug de bhuidhnean cathrannais anns an dùthaich seo a tha a' togail airgid dhan èiginn anns an Tuirc agus Siria. Chuir Riaghaltas na h-Alba £500,000 ris agus gheall Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte £1 mu choinneimh gach £1 suas gu £5m.

Comhairlean

Tha ùghdarrasan ionadail na h-Alba gann de £700m a rèir rannsachaidh a' BhBC. Tha sin nas lugha na £1bn a bha Caidreachas nan Ùghdarrasan Ionadail, COSLA, a' cur romhpa ach tha dùil a dh'aindeoin sin ri gearraidhean ann an seirbheisean agus cosnaidhean agus àrdachadh sa chìs-comhairle.

Nursaichean

Tha nas lugha dhaoine a' cur airson trèanadh mar nursaichean ann an oilthighean na h-Alba. 'S e beagan a bharrachd air 5,000 a dh'iarr trèanadh air a' bhliadhna seo, sìos bho chòrr 's 6,500 an-uiridh. Thuirt Colaiste Rìoghail an Nursaidh gur e adhbhar dragh a tha sin nuair a tha còrr 's 4,600 dreuchd nurs ri lìonadh ann an Alba. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gun tàinig dùblachadh air an 10 bliadhna mu dheireadh air àite ann an cùrsaichean nursaidh agus banas-glùine le taic-airgid stàite.