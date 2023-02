Crithean talmhainn

Tha sgiobannan teasargainn a' sìor chur ris an oidhirp air daoine a thoirt beò às an sprùilleach an dèidh nan crithean talmhainn mòra anns an Tuirc agus Siria an-dè anns an do chaill co-dhiù còrr is còig mìle duine am beatha. Tha tuilleadh chrithean làidir an-diugh a-rithist a' cur maill air an obair ann an ceann a deas na Tuirc.

Caibineat

Tha Rishi Sunak a' toirt atharrachadh air a' chaibineat aige agus air cuid de na roinnean ann an Whitehall. Tha e a' cruthachadh roinn ùr 'son Saidheans agus Teicneolas, agus Ministrealachd 'son Tèarainteachd Cumhachd. Tha aithisean ann, nach eil dearbhte, gur e Greg Hands cathraiche ùr a' Phàrtaidh Thòraidhich an àite Nadhim Zahawi a chaill a dhreuchd an dèidh na connspaid mu a chùisean cìse.

Prothaidean

Tha tuilleadh cuideim air Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte cìsean nas motha a chur air na companaidhean mòra ola 's gas. Dh'innis BP an-diugh gun robh còrr 's dùblachadh nam prothaid an-uiridh gu £23bn. Tha sin a' tighinn an deidh fios bho Shell an t-seachdainn seo chaidh gun do rinn iad am prothaid de chòrr 's £32bn.

Sochairean sòisealta

Leanaidh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a' ruith cuid de shochairean sòisealta na h-Alba airson trì bliadhna eile. Sgrìobh Rùnaire na h-Obrach agus nam Peinsean, Mel Stride, gu Riaghaltas na h-Alba ag innse gun tèid an t-aonta eadar-amail a' leudachadh. Tha e a' toirt gu math nas fhaide na bha dùil sochairean fèin-riaghailte na h-Alba a' sgaradh bho shiostam na Rìoghachd Aonaichte. Tha dùil ri tuilleadh fiosrachaidh air a' chùis aig deasbad ann am Pàrlamaid na h-Alba feasgar.

Foghlam Gàidhlig

Tha ball Ghrianaig 's Inbhir Chluaidh ann am Pàrlamaid na h-Alba, Stiùbhart Mac a' Mhaoilein, am measg na tha ag ràdh gum bu chòir foghlam Gàidhlig aig ìre àrd-sgoile a stèidheachadh anns an sgìre sin. Chaidh sguir den taic do sgoilearan Inbhir Chluaidh le bhith a' siubhal gu Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, agus, ged a chuir co-chomhairle ron a seo teagamh ann, tha Mgr Mac a' Mhaoilein a' cur taic ri pàrantan a tha ag iarraidh air Comhairle Inbhir Chluaidh foghlam àrd-sgoile Gàidhlig a stèidheachadh.

Nicola Bulley

Tha eòlaiche a tha a' cuideachadh nam poileas san rannsachadh 'son Nicola Bulley ann an Lancashire a' cur teagamh ann am beachd nam poileas a tha an amharas gun do chaill i a beatha an dèidh tuiteam ann an abhainn bho chionn deich là. Thuirt Peadar Faulding, a tha ag obair do chompanaidh rannsachaidh agus teasargainn eadar-nàiseanta, nach robh sruth na h-aibhne làidir gu leòr 'son a toirt air falbh fad sam bith.