'S e deireadh linn a bhios ann do cheòl ann an Inbhir Nis an ath-oidhche nuair a thèid a' chuirm mu dheireadh a chumail anns an Ironworks.

Thèid an talla-ciùil a leagail às dèidh mar a chaidh cead a thoirt do phlanaichean gus taigh-òsda a thogail na àite.

Seo Jenny Inglis.