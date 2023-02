Naidheachdan 11.00m

Stailcean

Tha mu leth-cheud millean de luchd-obrach air feadh na Rìoghachd Aonaichte a' gabhail pàirt anns na stailcean as motha ann an còrr is deich bliadhna. Am measg na tha air stailc tha tidsearan, seirbheisich chatharra agus draibhearan trèana. Tha an stailc a' toirt buaidh air 85% de sgoiltean Shasainn agus na Cuimrigh. Agus sann air sgìrean comhairle Obar Dheathain agus Clach Mhanainn a tha sreath stailcean luchd-teagaisg na h-Alba a' tort buaidh an-diugh.

Dominic Raab

Tha aonadh luchd-obrach na seirbheis catharra, an FDA, ag iarraidh casg rè-ùine bho obair air Rùnaire a' Cheartais Dominic Raab fhad's a tha rannsachadh ann mu chasaidean gun robh e ri burraidheachd. Thug triùir sheirbheiseach catharra, air a char as lugha, fianais dhan rannsachadh. Tha Mgr Raab a' dol às àicheadh gun robh e ri burraidheachd.

Inbhir Ghòrdain

Thuirt poilis gun deach oifigear bho sgioba bhoma a' Chabhlaich Rìoghail ann am Faslane a dh'Inbhir Ghòrdain a dhèiligeadh ri seann bhoma gun spreadhadh. Tha sràidean dùinte faisg air Acadamaidh Inbhir Ghòrdain agus bidh an sgoil dùinte gus an teid dèiligeadh ris a' bhoma. Chaidh iarraidh air a' mhòr-shluagh an sgìre a sheachnadh.

Ulapul

Tha beachd ann gum bu chòir do NHS na Gàidhealtachd dachaigh-cùraim 'Mo Dhachaidh' ann an Ulapul a ghabhail thairis no a' choimhearsnachd fhèin a ghabhail os làimh. Tha a' chompanaidh Parklands am beachd an dachaigh a dhùnadh sa Ghiblean agus iad ag ràdh gu bheil i a' cosg cus dhaibh. Tha iad a' gealltainn àite dhan cheithir duine deug a tha a' fuireach ann ann an dachaighean-cùraim eile air a' Ghàidhealtachd. Bidh còmhraidhean ann mun chùis a-màireach.

Pròiseactan gaoithe san Eilean Sgitheanach

Tha beachd anns an Eilean Sgitheanach nach eil a' choimhearsnachd a' faighinn an aon bhuannachd à tuathan-gaoithe mòra coimearsalta sa tha sgìrean eile mar na h-Eileanan Siar. Tha tuilleadh leasachaidh san amharc anns an eilean an-dràsta agus bidh coinneamh phoblach ann am Port Rìgh an ath-oidhch' a' deasbad na cùise.

Feamainn

Agus bidh coinneamh phoblach eile anns an Eilean Sgitheanach an ath-oidhch' mu phlana airson tuathanas feamainn ann an iar-thuath an eilein. Tha a' chompanaidh Kaly a' cur na coinneimh air dòigh a dh'innse mun phlana aca airson gnìomhachas feamainn ann an Bhatairnis.