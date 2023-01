Prìosanaich Thar-ghnèitheach

Chaidh casg rè ùine an-diugh air gluasad phrìosanach tar-ghnèitheach le eachdraidh de chron air boireannaich gu prìosain bhoireannach an Alba. Thàinig dearbhadh air sin bho Rùnaire a' Cheartais, Keith Brown, a dh'fhoillsich cuideachd ath-sgrùdadh air cùis chonnspaideach Isla Bryson, a dh'èignich dithis bhoireannach mus do dh'iarr i a gnè atharrachadh.

Drabastair

Chaidh fear a bha na thidsear a tha fo chasaid gun tug e ionnsaighean air òigridh aig sgoiltean ann an Dùn Èideann a chur an grèim ann an Afraga a Deas. Chaidh an duine, a tha 83 bliadhna de dh'aois, agus nach fhaodar ainmeachadh air adhbharan laghail, gu oifis eucoirean drabasta ann am Baile a' Cheap sa mhadainn an-diugh còmhla ri neach-lagha. Bha an duine, air an tugadh an t-ainm Edgar ann an documentary leis a' BhBC, a' teagasg air colaiste Fettes agus Acadamaidh Dhùn Èideann anns na '60an agus na '70an. Tha e a' dol às àicheadh gach casaid, agus a' strì an aghaidh a thoirt a-mach à Afraga a Deas.

Nadhim Zahawi

Tha tuilleadh càinidh ann air a' Phrìomhaire, Rishi Sunak, mun dòigh san do làimhsich e casaid de chùisean cìse Nadhim Zahawi, a chaill a dhreuchd sa Chaibineat. Tha na Làbaraich ag iarraidh air a' Phrìomhaire innse cuin a thàinig e gu aire gun do phàigh Mgr Zahawi càin dhan HMRC. Agus tha caraidean do Mhgr Zahawi a' cur teagamh san rannsachadh eitigeach às an tàinig an co-dhùnadh Mgr Zahawi a chur às a dhreuchd.

Putin

Chaidh an Kremlin às aicheadh gun do mhaoidh an Ceann-suidhe Putin ionnsaigh armaichte air Boris Johnson mus deach an Ruis gu cogadh anns an Ucràin. Tha an seann Phrìomhaire a' cumail a-mach gun tuirt Mgr Putin ris ann an còmhradh air a' fòn nach toireadh e ach mionaid ionnsaigh a thoirt air.

Ionadan-teàrrdsaidh

Tha Comhairle na Gàidhealtachd a' beachdachadh air còrr is dùblachadh ann am prìsean aig ionadan-teàrrdsaidh airson chàraichean dealain leis na tha e a' cosg dhaibh na h-ionadan a ruith. Tha dùil gun èirich cosgais kWh aig na h-ionadan as luaithe bho 30sg gu 70sg. Thèid iarraidh air Comataidh Eaconomaidh agus Bun-structair na Comhairle gabhail ris na prìsean ùra aig coinneimh Diardaoin. Tha 85 ionad-teàrrdsaidh aig a' Chomhairle an-dràsta, agus iad an dùil 23 eile a chur ann ro dheireadh na bliadhna.